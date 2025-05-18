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Севилья – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнется в 20:00

«Севилья» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 37-го тура Ла Лиги начнётся в 20:00
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Сегодня, 18 мая, состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Севилья» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 18-го тура чемпионата Испании текущего сезона. Тогда сильнее оказались «сливочные» (4:2).

После 36 сыгранных матчей «Севилья» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 78 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 85 очков после 36 встреч.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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