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Адиев: с большой вероятностью покину «Химки», даже если клуб останется в РПЛ

Адиев: с большой вероятностью покину «Химки», даже если клуб останется в РПЛ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев оценил вероятность ухода из подмосковного клуба по окончании сезона.

«Даже если «Химки» пройдут лицензирование и останутся в РПЛ на следующий сезон, вероятность моего ухода большая. У меня есть договорённость на шесть игр, я пришёл сюда для этого. Будем обсуждать, но большая вероятность, что уйду», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 29 очков и на текущий момент занимают 11-е место. В 30-м туре чемпионата России команда Адиева встретится со «Спартаком» (24 мая).

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