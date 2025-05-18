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Стала известна форма возможного перехода Рашфорда в «Барселону»

Стала известна форма возможного перехода Рашфорда в «Барселону»
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Окружение нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда ведёт переговоры с «Барселоной» о возможном переходе футболиста в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сторона Рашфорда предлагает сине-гранатовым вариант с годичной арендой игрока с дальнейшим обязательством выкупа у «красных дьяволов». При этом «Манчестер Юнайтед» на текущий момент не поддерживает подобный вариант, поскольку хочет осуществить полноценный трансфер 27-летнего нападающего. Подчёркивается, что манкунианцы просят за Рашфорда около € 40 млн. Англичанин готов снизить зарплату ради перехода в «Барселону».

Минувшей зимой Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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