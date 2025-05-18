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Мануэл Фернандеш: Сёмин очень серьёзный, это было одной из причин успеха «Локомотива»

Мануэл Фернандеш: Сёмин очень серьёзный, это было одной из причин успеха «Локомотива»
Мануэл Фернандеш и Юрий Сёмин
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Экс-полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о бывшем главном тренере железнодорожников Юрии Сёмине.

— К сожалению, я не поздравил Сёмина с днём рождения, потому что не знал об этом. Но если бы знал, конечно, поздравил бы. Юрий Палыч был важным человеком в моей карьере, особенно здесь, в России. Я просто желаю ему всего наилучшего.

— Может, есть какая-то весёлая история с ним?
— У нас много историй с Сёминым. Он не был очень весёлым человеком, скорее серьёзным. Но и я тоже достаточно серьёзный. Не то чтобы смешная, но забавная история. Когда мы выиграли у «Ниццы» в гостях со счётом 3:2 и я забил три гола, вместо того, чтобы поздравить меня, он сказал мне: «Не празднуй, у нас игра через три дня».

Для меня это было смешно, потому что все меня поздравляли, потому что это было крутое достижение, а он подошёл ко мне и сказал: «Да, это здорово, но тебе нельзя расслабляться, потому что через три-четыре дня снова игра». Сёмин очень серьёзный. И я думаю, что именно это тоже было одной из причин нашего успеха, — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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