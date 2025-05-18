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Чемпион мира Ди Мария может стать одноклубником Лионеля Месси — TEAMtalk

Чемпион мира Ди Мария может стать одноклубником Лионеля Месси — TEAMtalk
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«Интер Майами» проявляет интерес к 37-летнему нападающему Анхелю Ди Марии, который ранее объявил об уходе из «Бенфики». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, американский клуб попытается заключить соглашение с аргентинским футболистом до 24 июля, когда в США откроется летнее трансферное окно. Руководство «Интер Майами» хочет, чтобы Ди Мария играл в одной команде с нападающим Лионелем Месси, вместе с которым они стали чемпионами мира в 2022 году.

В нынешнем сезоне Ди Мария принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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