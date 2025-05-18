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Экс-игрок ЦСКА Чиди Одиа: Газзаев всегда был очень строгим, как в милиции

Экс-игрок ЦСКА Чиди Одиа: Газзаев всегда был очень строгим, как в милиции
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Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером красно-синих Валерием Газзаевым.

«Газзаев всегда был серьёзным. Когда мы уже приезжали на базу, выходили на тренировочное поле, Валерий Георгиевич становился очень строгим. Как в милиции. Но это нужно. А когда выигрывали, он говорил: «Спасибо всем! Завтра выходной, послезавтра в 8 часов утра всем быть на базе!» Я наслаждался временем с Газзаевым, потому что это всегда стопроцентный фокус на работе. Так все футболисты становились лучшей версией себя», — сказал Одиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нигерийский футболист выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

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