«Барселона» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 20:00

Сегодня, 18 мая, состоится матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 85 очков за 36 туров и досрочно оформила чемпионство. «Вильярреал» заработал 64 очка после 36 игр. Подопечные Марселино Тораля располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре сине-гранатовые победили «Эспаньол» (2:0), а «жёлтая субмарина» выиграла у «Леганеса» со счётом 3:0.

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