Экс-вратарь «Челси» Кудичини: Москва сильно поменялась с 2008 года, рад её снова увидеть

Бывший вратарь лондонского «Челси» Карло Кудичини поделился впечатлениями от возвращения в Москву.

«Последний раз я был в Москве, наверное, в 2008 году. Мы с «Челси» участвовали в летнем предсезонном турнире (Кубок РЖД. — Прим. «Чемпионата»), где были «Локомотив», «Милан» и кто-то ещё.

Москва — фантастический город! Она сильно поменялась за то время, что я тут не был. Мне об этом говорили и друзья, которые приезжают сюда регулярно. Говорят, что город сильно изменился за последние 10-15 лет. Сейчас я рад снова увидеть Москву и её изменения своими глазами», — сказал Кудичини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.