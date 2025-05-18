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Форвард «Спартака» Гарсия рассказал о взаимоотношениях с Угальде

Форвард «Спартака» Гарсия рассказал о взаимоотношениях с Угальде
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Форвард «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос о взаимоотношениях с нападающим красно-белых Манфредом Угальде.

– Каковы ваши отношения с Угальде на поле и за его пределами?
– Мы хорошо ладим. Мы из одного региона, у нас хорошие отношения и со временем они только улучшаются.

– А на каком языке вы с ним общаетесь?
– На английском, – приводит слова Гарсии Metaratings.

Гарсия перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа минувшей зимой. За этот период он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В нынешнем сезоне Угальде сыграл 35 матчей во всех соревнованиях, где забил 17 голов и сделал три ассиста.

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