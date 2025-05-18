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Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с контрактом 17-летнего Ямаля

Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с контрактом 17-летнего Ямаля
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о продлении контракта с нападающим Ламином Ямалем, заканчивающегося летом 2026 года.

«Он гений, которому нравится в «Барсе» и который является частью этого поколения. Ламин — футболист с исключительным индивидуальным талантом, но при этом он командный игрок, чувствующий себя комфортно в команде.

Его агентом является Жорже Мендеш, с которым нам легко общаться. Продление Ямаля практически согласовано, требуется только ратификация [контракта]», — сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.

Ранее СМИ сообщали, что Ямаль продлит трудовое соглашение с «Барселоной» до лета 2030 года после того, как в грядущем июле ему исполнится 18 лет.

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