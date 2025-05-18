Тренер «Химок» Адиев: мы точно не вылетим напрямую, но стыков тоже нужно избежать

Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев высказался о турнирном положении красно-чёрных.

«Да, мы уже точно не вылетим из РПЛ напрямую, но стыковых матчей тоже нужно постараться избежать. Мне как тренеру и команде хочется это осуществить. Всё в наших руках. Но я и так был спокоен. Я знаю, что делаю, но другой вопрос — будет ли от этого результат. Мы оптимистично смотрели на нашу работу, я не переживал», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сыграют с московским «Спартаком».