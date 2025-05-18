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«Айнтрахт» заинтересован в подписании брата Беллингема — Sky Sports

«Айнтрахт» заинтересован в подписании брата Беллингема — Sky Sports
Джоб Беллингем
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Франкфуртский «Айнтрахт» заинтересован в трансфере центрального полузащитника английского «Сандерленда» Джоба Беллингема. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб из Бундеслиги хочет подписать 19-летнего брата полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема перед выступлением в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Также интерес к Джобу проявляют дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Сандерленд» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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