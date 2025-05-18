Де Брёйне не отрицает, что может продолжить карьеру в другом клубе Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущее. 33-летний футболист покинет стан «горожан» по окончании сезона.

«Я хочу играть в хороший футбол, каким бы ни было решение. Знаю, что вы пытаетесь угадать, куда я перейду, но решение останется за мной. Ребята, вы узнаете это, когда узнаю я.

Я не знаю насчёт других английских клубов. Всё зависит от того, какое предложение поступит. У меня семья, маленькие дети, я должен принять решение, которое устроит всех. Когда мне было 20, всё зависело только от меня, я мог принять решение очень легко. Но сейчас всё немного сложнее», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали об интересе к бельгийскому футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Челси».

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