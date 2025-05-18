Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне не отрицает, что может продолжить карьеру в другом клубе Англии

Де Брёйне не отрицает, что может продолжить карьеру в другом клубе Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущее. 33-летний футболист покинет стан «горожан» по окончании сезона.

«Я хочу играть в хороший футбол, каким бы ни было решение. Знаю, что вы пытаетесь угадать, куда я перейду, но решение останется за мной. Ребята, вы узнаете это, когда узнаю я.

Я не знаю насчёт других английских клубов. Всё зависит от того, какое предложение поступит. У меня семья, маленькие дети, я должен принять решение, которое устроит всех. Когда мне было 20, всё зависело только от меня, я мог принять решение очень легко. Но сейчас всё немного сложнее», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали об интересе к бельгийскому футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Челси».

Материалы по теме
Холанд об уходе Де Брёйне: возможно, он был лучшим игроком, когда-либо игравшим за «Сити»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android