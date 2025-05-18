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«Манчестер Сити» готов заплатить € 214 млн за трансферы Вирца и Рейндерса — Mirror

«Манчестер Сити» готов заплатить € 214 млн за трансферы Вирца и Рейндерса — Mirror
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«Манчестер Сити» готов потратить £ 180 млн (€ 214, 2 млн) на покупку полузащитника «Байера» Флориана Вирца и хавбека «Милана» Тейани Рейндерса в преддверии клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, леверкузенский клуб требует более £ 100 млн (€ 119 млн) за трансфер Вирца, однако «горожан» не отпугивает данная цена. В свою очередь, «Милан» обозначил «Манчестер Сити», что им придётся заплатить более £ 56 млн (€ 66 млн) для покупки Рейндерса.

Подчёркивается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола видит в Вирце замену для 33-летнего полузащитника Кевина Де Брёйне, который покинет клуб по окончании сезона. Также игроком «Байера» и Рейндерсом интересуется мадридский «Реал».

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