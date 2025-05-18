Холанд пожертвовал € 5 тыс. фанатам «Сити» на создание баннера в честь Де Брёйне — ESPN

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пожертвовал € 5 тыс. болельщикам команды на создание баннера, посвящённого уходящему из клуба Кевину Де Брёйне. Об этом сообщает ESPN.

Фанаты «горожан» вывесили этот баннер перед финальным матчем Кубка Англии с «Кристал Пэлас», в котором команда Хосепа Гвардиолы уступила со счётом 0:1.

Бельгийский футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период Де Брёйне шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз завоёвывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок Англии, а также по разу — Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Он сыграл 420 матчей во всех турнирах, где забил 108 голов и сделал 177 ассистов.

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Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: