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Холанд пожертвовал € 5 тыс. фанатам «Сити» на создание баннера в честь Де Брёйне — ESPN

Холанд пожертвовал € 5 тыс. фанатам «Сити» на создание баннера в честь Де Брёйне — ESPN
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пожертвовал € 5 тыс. болельщикам команды на создание баннера, посвящённого уходящему из клуба Кевину Де Брёйне. Об этом сообщает ESPN.

Фанаты «горожан» вывесили этот баннер перед финальным матчем Кубка Англии с «Кристал Пэлас», в котором команда Хосепа Гвардиолы уступила со счётом 0:1.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

Бельгийский футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период Де Брёйне шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз завоёвывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок Англии, а также по разу — Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Он сыграл 420 матчей во всех турнирах, где забил 108 голов и сделал 177 ассистов.

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