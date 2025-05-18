Мануэл Фернандеш: всегда ощущал себя старшим братом для Миранчуков

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш ответил, следит ли он за карьерами Алексея и Антона Миранчуков, с которыми вместе играл в стане железнодорожников.

— Ты знаешь, где сейчас Миранчуки?

— Точно заграницей. Антон в Швейцарии, а Лёша в США. Я сейчас не так много смотрю футбол, даже португальский. Сегодня, например, решается чемпион Португалии, а я не смотрю. Не слежу за футболом так, как раньше. Но с Миранчуками у меня очень хорошие отношения. Я стараюсь узнать, где они, написать им и узнать, всё ли в порядке. Потому что я старше их и всегда ощущал себя как их старший брат, — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Золотая» эра «Локомотива»: