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Фернандеш: Миранчуки могли бы играть в более сильных клубах, для меня они ещё молоды

Фернандеш: Миранчуки могли бы играть в более сильных клубах, для меня они ещё молоды
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Экс-полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о братьях Миранчуках. Алексей выступает за «Атланту Юнайтед» из МЛС, а Антон — за швейцарский «Сьон».

«Судя по таланту Миранчуков, конечно, они могли бы играть в более сильных клубах с большим именем. Но всё зависит от принятых решений и от момента. Думаю, то, что происходит в мире сейчас, тоже им не помогает. Но братья Миранчуки ещё молоды, и у обоих уже получилась хорошая карьера. Я надеюсь, что они смогут сделать шаг вперёд и играть на более высоком уровне, потому что у них есть для этого все качества», — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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