Вагнер Лав назвал самый большой штраф от экс-тренера ЦСКА Газзаева

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал о самом большом штрафе от бывшего главного тренера красно-синих Валерия Газзаева. Российский специалист тренировал Вагнера в московском клубе с 2004 по 2008 год.

«У Газзаева штрафы были серьёзные! За лишний вес — но с ним у меня никогда проблем не было — и за опоздания. Я никогда не хотел возвращаться из отпуска и добавлял себе неделю. И вот однажды, когда я так добавил себе неделю, Газзаев оштрафовал — по $ 5 тыс. за день пропуска», — приводит слова Лава Sport24.

В воскресенье, 18 мая, Вагнер Лав сыграет за легенд армейцев в гала-матче, посвящённом 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА сезона-2004/2005.