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Президент «Барселоны» подтвердил, что Флик продлит контракт до 2027 года

Президент «Барселоны» подтвердил, что Флик продлит контракт до 2027 года
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию о договорённости с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом о пролонгации трудового соглашения до лета 2027 года. Действующий контракт немецкого специалиста рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Мы договорились ещё в январе, что Флик продлит контракт на год, до 2027 года. Мы не оформили это соглашение официально, но Ханси — человек слова. Он доказал это ещё раньше, когда сказал, что не может возглавить «Барсу», потому что подписал контракт со сборной Германии. Но уже тогда я думал, что однажды он будет тренировать «Барсу», — сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.

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