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Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии — Marca

Нападающий Криштиану Роналду, чей контракт с «Аль-Насром» заканчивается грядущим летом, получил предложение от неназванного бразильского клуба. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, эта бразильская команда предлагает португальскому футболисту условия, превышающие рыночные. Кроме того, к сделке могут подключиться сторонние инвесторы. Подчёркивается, что, приняв данное предложение, Роналду получит возможность сыграть на клубном чемпионате мира.

На текущий момент «Аль-Наср» и 40-летний футболист сомневаются в целесообразности продления трудового соглашения ввиду отсутствия больших успехов за период нахождения игрока в команде.

На клубном чемпионате мира — 2025 сыграют следующие бразильские клубы: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» и «Ботафого».

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Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча: