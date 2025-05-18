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Экс-советник Федуна Камоцци: это неудачный сезон для всех влиятельных людей в «Спартаке»

Экс-советник Федуна Камоцци: это неудачный сезон для всех влиятельных людей в «Спартаке»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, подвёл итоги сезона-2024/2025 для красно-белых.

«Это неудачный сезон для всего руководства, для всех влиятельных людей внутри клуба и за его пределами. Для тех, кто на словах выступает за «Спартак», но в итоге выступает против. Для других это был урок. Надеюсь, они его усвоили», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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