Элвир Рахимич объяснил, почему не приехал на 20-летие победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, почему не приехал на 20-летие победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Сегодня, 18 мая, состоится гала-матч, посвящённый данному событию. Гала-матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«К сожалению, в семье случилось горе. Не получилось приехать», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА сыграют команда легенд армейцев и сборная игроков европейских клубов, которых они победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

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