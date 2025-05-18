Вагнер Лав отреагировал на информацию о возможном матче сборной России с Бразилией

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о возможном товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии.

– Появлялась информация, что имели место переговоры РФС и CBF о товарищеском матче между Россией и Бразилией. Вы бы хотели, чтобы такой матч состоялся?

– Если товарищеский матч между нашими сборными состоится, это будет здорово для России. Такое продемонстрирует людям, что в стране решаются вопросы. Возможно, и ФИФА задумается о возвращении российских команд к международным турнирам.

Такой матч может стать хорошим шагом, чтобы помочь установить мир между Украиной и Россией. Сборная Бразилии могла бы способствовать улучшениям для всех, — сказал Вагнер Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.