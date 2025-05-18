Руководство «Реала» недовольно игрой Беллингема в нынешнем сезоне — Marca

Руководство «Реала» недовольно уровнем игры, продемонстрированным полузащитником Джудом Беллингемом в нынешнем сезоне. Боссы и технические специалисты «сливочных» провели анализ с целью понять причины спада английского футболиста и считают, что он должен вернуться на прежний уровень. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в связи со сложившейся ситуацией главный тренер команды Карло Анчелотти несколько недель назад провёл беседу с Беллингемом с целью узнать, не столкнулся ли игрок с трудностями, не связанными с футболом. В испанском гранде ожидали, что в нынешнем сезоне 21-летний хавбек укрепит свои лидерские позиции в раздевалке и на поле, но этого не произошло.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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