«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

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Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Ибишев, Тодорович, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Сердеров, Гаджиев.

После 28 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.