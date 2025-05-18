Экс-вратарь «Челси» Кудичини назвал клубы, с которыми ассоциируется российский футбол

Бывший вратарь лондонского «Челси» Карло Кудичини назвал команды, с которыми ассоциируется российский футбол.

— С какой командой или футболистом у вас ассоциируется российский футбол?

— Таких несколько. «Зенит, потому что этот клуб долго выступал в Лиге чемпионов и преуспевал в Европе. Знаю московские клубы — «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. Эти клубы играли в еврокубках — Лига чемпионов и Лига Европы. Очевидно, эти команды на слуху, потому что выступали в Европе, — сказал Кудичини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Помимо «Челси», Кудичини выступал за «Милан», «Комо», «Лацио», «Тоттенхэм» и другие команды.