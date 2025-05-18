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Агкацев рассказал, что в «Краснодаре» наслаждаются возможностью стать чемпионами России

Агкацев рассказал, что в «Краснодаре» наслаждаются возможностью стать чемпионами России
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что футболисты «быков» наслаждаются возможностью выиграть Российскую Премьер-Лигу.

«Конечно, сейчас всё зависит от нас, мы к этому шли долгие годы, этот момент настал, мы наслаждаемся этим моментом. Я считаю, что мы заслуженно находимся на своём месте, всё в наших руках. В прошлом сезоне удалось выиграть у «Динамо», но не всё от нас зависело, в этот раз расклад получше, поэтому будем стараться победить. Я считаю, что мы готовы стать чемпионами, если бы нет, то мы бы не лидировали. Будем стараться завершить сезон с золотыми медалями», — приводит слова Агкацева ТАСС.

После 29 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 64 очка и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на четыре очка. Сегодня, 18 мая, сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом» в матче 29-го тура РПЛ. В случае поражения санкт-петербургского клуба в этой игре «Краснодар» досрочно станет чемпионом России.

Турнирная таблица РПЛ
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