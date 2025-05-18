Станкович: вылет из Кубка — большой удар для «Спартака». Настал момент для изменений

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, что команда потратила много сил во время финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Сегодня, 18 мая, красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» в игре 29-го тура РПЛ. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск.

— Мы потратили много сил эмоционально и физически в матче на Кубок. Это был для нас большой удар. Думаю, настал правильный момент, чтобы сделать изменения.

– Многие лидеры остались в запасе. Вы рассчитываете на них во втором тайме?

– Конечно. Если они в заявке, то они готовы выйти на поле. Посмотрим, как будет складываться игра.

«Крылья Советов» — это та команда, которая не изменяет своему стилю, мне это очень импонирует. Команда защищает свои принципы. Она опасна в любой фазе, играет в хороший футбол, который приносит удовольствие, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 28 туров. «Спартак» заработал 51 очко после 28 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

Как появился «Спартак»: