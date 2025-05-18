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В «Спартаке» объяснили отсутствие Мартинса и Абены в заявке на матч с «Крыльями Советов»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Мартинса и Абены в заявке на матч с «Крыльями Советов»
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В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие футболистов Кристофера Мартинса и Миэнти Абены в заявке на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 18 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«У Абены и Мартинса микроповреждения», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 28 туров. «Спартак» заработал 51 очко после 28 игр и располагается на пятой строчке.

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