Экс-игрок «Балтики» Низовцев: Талалаев имеет право называть свой штаб лучшим в стране

Бывший футболист национальной команды Казахстана и лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге Максим Низовцев прокомментировал высказывание нынешнего главного тренера калининградского клуба Андрея Талалаева о том, что у него «лучший тренерский штаб в стране».

«Тренерский штаб Талалаева хорошо отработал в Первой лиге, команда стала чемпионом. Он имеет право называть свой штаб лучшим в стране. Когда Талалаев пришёл в «Балтику», у команды была лишь одна победа, а после — только два поражения. Проделана очень большая работа», — сказал Максим Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.