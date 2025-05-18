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Ловчев — о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: я в шоке

Ловчев — о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: я в шоке
Евгений Ловчев
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Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что шокирован стартовым составом красно-белых на матч с самарскими «Крыльями Советов» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Сейчас все пытаются понять, что делает Станкович. Может, он сказал ребятам: «Я даю поиграть всем, кто не играл. Извините, что вы не играли по ходу сезона». Или он показывает основному составу: «Вы меня облажали с ног до головы». Я его всегда поддерживаю, но должно быть уважение к зрителям.

Он выпускает всех, кто не играл. Почему? Что, чемпионат кончился, не надо играть? Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Это спорт. Я в шоке от этого состава, честно слово», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ
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