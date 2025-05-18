Ловчев — о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: я в шоке

Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что шокирован стартовым составом красно-белых на матч с самарскими «Крыльями Советов» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0.

«Сейчас все пытаются понять, что делает Станкович. Может, он сказал ребятам: «Я даю поиграть всем, кто не играл. Извините, что вы не играли по ходу сезона». Или он показывает основному составу: «Вы меня облажали с ног до головы». Я его всегда поддерживаю, но должно быть уважение к зрителям.

Он выпускает всех, кто не играл. Почему? Что, чемпионат кончился, не надо играть? Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Это спорт. Я в шоке от этого состава, честно слово», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».