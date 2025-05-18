Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории футбола по версии IFFHS

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Топ-10 вратарей в истории футбола по версии IFFHS:

Лев Яшин Джанлуиджи Буффон Мануэль Нойер Икер Касильяс Гордон Бэнкс Петр Чех Дино Дзофф Зепп Майер Рикардо Замора Оливер Кан

Всю свою профессиональную игровую карьеру Лев Яшин провёл в московском «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе.

Материалы по теме Черчесов считает, что Овечкина смело можно ставить в один ряд с Яшиным

До какого возраста играли великие вратари: