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Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории футбола по версии IFFHS

Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории футбола по версии IFFHS
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Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Топ-10 вратарей в истории футбола по версии IFFHS:

  1. Лев Яшин
  2. Джанлуиджи Буффон
  3. Мануэль Нойер
  4. Икер Касильяс
  5. Гордон Бэнкс
  6. Петр Чех
  7. Дино Дзофф
  8. Зепп Майер
  9. Рикардо Замора
  10. Оливер Кан

Всю свою профессиональную игровую карьеру Лев Яшин провёл в московском «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе.

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До какого возраста играли великие вратари:

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