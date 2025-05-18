Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории футбола по версии IFFHS
Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Топ-10 вратарей в истории футбола по версии IFFHS:
- Лев Яшин
- Джанлуиджи Буффон
- Мануэль Нойер
- Икер Касильяс
- Гордон Бэнкс
- Петр Чех
- Дино Дзофф
- Зепп Майер
- Рикардо Замора
- Оливер Кан
Всю свою профессиональную игровую карьеру Лев Яшин провёл в московском «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе.
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