Станислав Черчесов — о возможном чемпионстве «Краснодара»: в футболе нет понятия «должен»

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал, что пока не уверен в чемпионстве «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Скоро определится чемпион России. Как вам «Краснодар»?

— Игру против «Оренбурга» я не видел. Когда сам что-то не видел, то боишься что-то говорить.

— «Краснодар» должен доехать до чемпионства?

— В футболе нет понятия «должен», в том году тоже кто-то «должен» был, но не дожали. Мы же видим, что в футболе бывает. Когда «Химки» и «Рубин» играли в полных составах, «Рубин» превосходил. Как «Химки» стали играть вдесятером, они стали лучше выглядеть и выиграли.

Когда ты участвовал в этом во всём и как тренер, и как игрок, то знаешь, как бывает непросто играть последний матч сезона, где будет определяться чемпион. Независимо от того, какой у тебя состав. Иногда ножки становятся тяжелее, чем обычно, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют последний матч в сезоне с московским «Динамо». Санкт-петербургский «Зенит» после 28 игр занимает второе место, заработав 60 очков.