Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Уругвая по футболу выбирает между матчами в России и Корее

Сборная Уругвая по футболу выбирает между матчами в России и Корее
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо сообщил, что национальная команда рассматривает возможность участия в гостевом товарищеском матче со сборной России.

«Мы пока не договорились с Россией о матче. У нас есть выбор: возможность сыграть в России или Корее. Два места, но мы можем выбрать только одно и сыграть там два матча [с разными сборными]. Всё будет зависеть от финансовых предложений сторон», — приводит слова Алонсо Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что в октябре со сборной России может сыграть аргентинская национальная команда. В июне команда Валерия Карпина встретится с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня). В 2025 году сборная России провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Материалы по теме
Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной в октябре — Эдуль

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android