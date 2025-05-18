Сборная Уругвая по футболу выбирает между матчами в России и Корее

Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо сообщил, что национальная команда рассматривает возможность участия в гостевом товарищеском матче со сборной России.

«Мы пока не договорились с Россией о матче. У нас есть выбор: возможность сыграть в России или Корее. Два места, но мы можем выбрать только одно и сыграть там два матча [с разными сборными]. Всё будет зависеть от финансовых предложений сторон», — приводит слова Алонсо Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что в октябре со сборной России может сыграть аргентинская национальная команда. В июне команда Валерия Карпина встретится с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня). В 2025 году сборная России провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

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