«Крылья Советов» — «Спартак»: Солари укрепил преимущество гостей

В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте нападающий красно-белых Пабло Солари укрепил их преимущество, забив с пенальти.

Ранее, на 10-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Гленн Бейл. На 22-й минуте автогол забил нападающий самарской команды Владислав Шитов.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 28 туров. «Спартак» заработал 51 очко после 28 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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