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Карло Кудичини: Акинфеев — очень хороший вратарь, всегда был близок к переходу в Европу

Карло Кудичини: Акинфеев — очень хороший вратарь, всегда был близок к переходу в Европу
Игорь Акинфеев
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Бывший вратарь лондонского «Челси» Карло Кудичини высказался о голкипере и капитане московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Помню Игоря Акинфеева, потому что он выступает на моей позиции. Он до сих пор играет, так что поздравляю его с этим. Думаю, ему должно быть около 40 лет. Игорь — тот, кто всегда был очень близок к переходу в большой европейский клуб по своему уровню. А ещё у него всегда была хорошая репутация. Он очень хороший вратарь», — сказал Кудичини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Помимо «Челси», Кудичини выступал за «Милан», «Комо», «Лацио», «Тоттенхэм» и другие команды.

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