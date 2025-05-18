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Фото: фол Бейла на Солари на красную карточку в начале матча «Крыльев» со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил прямую красную карточку за нарушение правил на нападающем «Спартака» Пабло Солари на 10-й минуте очного матча команд в 29-м туре чемпионата России.

Футболист самарской команды ударил вингера красно-белых в голень поднятой ногой, совершая подкат. Главный судья встречи Сергей Карасёв удалил Бейла после просмотра видеоповтора.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 28 туров. «Спартак» заработал 51 очко после 28 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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