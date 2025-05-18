«Сколько же нам наклепают?» Игорь Акинфеев раскрыл свои мысли перед финалом Кубка УЕФА

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих мыслях перед финалом Кубка УЕФА сезона-2004/2005 с лиссабонским «Спортингом» (3:1).

«Ночь перед Кубком УЕФА прошла практически на подоконнике. Мы жили в красивом старом отеле в Лиссабоне. И у меня была одна мысль, но большая: «Сколько нам наклепают завтра?» Или мы должны [были] хорошо сыграть, или всё сложится против нас.

Потому что всё-таки понимаем, что это стадион «Спортинга», болельщики «Спортинга». Слава богу, что у них не одна команда в городе и не весь Лиссабон болел. Португальцы, которые были против «Спортинга», болели за нас», — сказал Акинфеев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».