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«Крылья Советов» — «Спартак»: хозяева остались вдевятером на 50-й минуте

«Крылья Советов» — «Спартак»: хозяева остались вдевятером на 50-й минуте
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В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

На 50-й минуте красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца.

Ранее, на 10-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Гленн Бейл. На 22-й минуте автогол забил нападающий самарской команды Владислав Шитов. На 42-й минуте нападающий красно-белых Пабло Солари укрепил их преимущество, забив с пенальти.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 28 туров. «Спартак» заработал 51 очко после 28 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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