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«Они бы так никогда не сделали». Уэйн Руни — о разнице между Холандом и Роналду с Месси

«Они бы так никогда не сделали». Уэйн Руни — о разнице между Холандом и Роналду с Месси
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о решении форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда уступить право исполнить пенальти Омару Мармушу в финальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (1:0). Египетский вингер не реализовал 11-метровый удар.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Эрлинг Холанд — нападающий мирового уровня, но Лионель Месси и Криштиану Роналду ни за что бы не отдали мяч. Вот что отличает этих двух игроков от Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и других. Они эгоистичны и хотят забивать в каждом матче.

Думаю, вы видите, когда он [Холанд] упускает моменты, это задевает и влияет на него. Возможно, мысль о необходимости забить с пенальти на «Уэмбли» оказалась слишком тяжёлой для него. Кто знает, он же человек», — приводит слова Руни Sky Sports.

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