Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш признался, что скучает по России

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал, почему он скучает по России.

«Да, я скучаю по России. У меня были хорошие времена здесь, в обоих клубах. Но больше запомнился период в «Локомотиве», потому что я провёл там больше времени и мы выиграли больше трофеев вместе. Когда такое происходит, ты привязываешься к клубу и городу, поэтому всегда приятно возвращаться», — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Португальский футболист выступал в составе «Локомотива» с 2014 по 2019 год. За «Краснодар» Фернандеш играл с 2019 по 2020 год.

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