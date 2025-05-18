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«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: Сердеров реализовал пенальти на 36-й минуте

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: Сердеров реализовал пенальти на 36-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 36'    

На 36-й минуте нападающий «Динамо» Сердер Сердеров реализовал 11-метровый удар — 1:0.

После 28 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.

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Турнирная таблица РПЛ
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