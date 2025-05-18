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Крылья Советов — Спартак 0:2, результат матча 29-го тура РПЛ 18 мая 2025 года

«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ, прервав серию без побед
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

На 10-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Гленн Бейл. На 22-й минуте автогол забил нападающий самарской команды Владислав Шитов. На 42-й минуте нападающий красно-белых Пабло Солари укрепил их преимущество, забив с пенальти. На 50-й минуте был удалён защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч. «Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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