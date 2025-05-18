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«Арсенал» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ начнётся в 18:30

«Арсенал» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ начнётся в 18:30
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Сегодня, 18 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 68 очков за 36 матчей. «Ньюкасл» заработал 66 очков после 36 игр. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка в 36 встречах.

В минувшем туре «канониры» сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2), а «сороки» победили «Челси» (2:0).

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