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Дрогба назвал самый сложный для него момент во время пребывания в России

Дрогба назвал самый сложный для него момент во время пребывания в России
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал проигрыш лондонского клуба в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2007/2008 с «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен. 5:6) самым сложным моментом во время пребывания в России. Указанная игра состоялась на стадионе «Лужники» в Москве.

Лига чемпионов . Финал
21 мая 2008, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
6 : 5
Челси
Лондон, Англия
1:0 Роналду – 26'     1:1 Лэмпард – 45'    
Удаления: нет / Дрогба – 115'

«В России произошло действительно очень много памятных событий. Есть хорошее и плохое. Самый сложный момент был, когда мы проиграли чемпионский финал с «Манчестер Юнайтед». Потому что для нас это было как будто мы играли дома.

Но самое фантастическое, что Россия очень гостеприимная. Могу сказать, что одна из самых гостеприимных стран в мире», — приводит слова Дрогба «РИА Новости Спорт».

Ивуарийский футболист выступал в составе «Челси» с 2004 по 2012 год и с 2014 по 2015 год. За этот период он принял участие в 381 матче во всех турнирах, в которых отметился 164 голами и 82 результативными передачами. С лондонским клубом Дрогба выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.

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