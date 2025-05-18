Дрогба назвал самый сложный для него момент во время пребывания в России

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал проигрыш лондонского клуба в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2007/2008 с «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен. 5:6) самым сложным моментом во время пребывания в России. Указанная игра состоялась на стадионе «Лужники» в Москве.

«В России произошло действительно очень много памятных событий. Есть хорошее и плохое. Самый сложный момент был, когда мы проиграли чемпионский финал с «Манчестер Юнайтед». Потому что для нас это было как будто мы играли дома.

Но самое фантастическое, что Россия очень гостеприимная. Могу сказать, что одна из самых гостеприимных стран в мире», — приводит слова Дрогба «РИА Новости Спорт».

Ивуарийский футболист выступал в составе «Челси» с 2004 по 2012 год и с 2014 по 2015 год. За этот период он принял участие в 381 матче во всех турнирах, в которых отметился 164 голами и 82 результативными передачами. С лондонским клубом Дрогба выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: