Ахмадов заявил, что полузащитником «Ахмата» Садулаевым интересуется «Милан»

Спортивный комментатор Адам Ахмадов заявил, что хавбеком грозненского «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаевым интересуется «Милан».

«Порядка 10 клубов из разных стран интересуются Садулаевым. В числе тех, кто наблюдает за Лечи, есть «Милан», — сказал Ахмадов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Садулаев провёл за «Ахмат» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3,2 млн.