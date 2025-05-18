38-летний Довбня дебютировал в составе «Спартака»
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38-летний вратарь Александр Довбня дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2). Российский голкипер появился на поле на 70-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.
«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая).
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