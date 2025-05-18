38-летний Довбня дебютировал в составе «Спартака»

38-летний вратарь Александр Довбня дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2). Российский голкипер появился на поле на 70-й минуте.

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая).

Как появился «Спартак»: