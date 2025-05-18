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«Динамо» Москва — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Динамо» Москва — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ
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Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо»: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Нгамалё.

«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчяру, Фернандес, Эшковал, Бакаев, Хубулов, Лончар, Джурасович, Эсанов, Дзюба.

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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