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Месси — лучший игрок в истории футбола по версии IFFHS, Роналду — вне топ-3

Месси — лучший игрок в истории футбола по версии IFFHS, Роналду — вне топ-3
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Топ-10 футболистов в истории по версии IFFHS:

  1. Лионель Месси (Аргентина).
  2. Пеле (Бразилия).
  3. Марадона (Аргентина).
  4. Криштиану Роналду (Португалия).
  5. Йохан Круифф (Нидерланды).
  6. Роналдо (Бразилия).
  7. Зинедин Зидан (Франция).
  8. Франц Беккенбауэр (Германия).
  9. Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания).
  10. Роналдиньо (Бразилия).

В течение карьеры Месси восемь раз становился обладателем награды «Золотой мяч», четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Роналду получал «Золотой мяч» пять раз. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы с Португалией.

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