Месси — лучший игрок в истории футбола по версии IFFHS, Роналду — вне топ-3

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Топ-10 футболистов в истории по версии IFFHS:

Лионель Месси (Аргентина). Пеле (Бразилия). Марадона (Аргентина). Криштиану Роналду (Португалия). Йохан Круифф (Нидерланды). Роналдо (Бразилия). Зинедин Зидан (Франция). Франц Беккенбауэр (Германия). Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания). Роналдиньо (Бразилия).

В течение карьеры Месси восемь раз становился обладателем награды «Золотой мяч», четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Роналду получал «Золотой мяч» пять раз. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы с Португалией.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: