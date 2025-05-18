«Космос!» Довбня поделился эмоциями от дебюта за «Спартак» в РПЛ

38-летний российский вратарь Александр Довбня поделился эмоциями от дебютного выхода на поле в составе московского «Спартака». Это произошло в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Голкипер вышел на замену на 70-й минуте.

«Эмоции восхитительные, грамотные и превосходные! В РПЛ я уже давно, но вернуться на поле — это космос!» — передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.