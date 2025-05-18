«Космос!» Довбня поделился эмоциями от дебюта за «Спартак» в РПЛ
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38-летний российский вратарь Александр Довбня поделился эмоциями от дебютного выхода на поле в составе московского «Спартака». Это произошло в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Голкипер вышел на замену на 70-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
«Эмоции восхитительные, грамотные и превосходные! В РПЛ я уже давно, но вернуться на поле — это космос!» — передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
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