Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Космос!» Довбня поделился эмоциями от дебюта за «Спартак» в РПЛ

«Космос!» Довбня поделился эмоциями от дебюта за «Спартак» в РПЛ
Комментарии

38-летний российский вратарь Александр Довбня поделился эмоциями от дебютного выхода на поле в составе московского «Спартака». Это произошло в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Голкипер вышел на замену на 70-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

«Эмоции восхитительные, грамотные и превосходные! В РПЛ я уже давно, но вернуться на поле — это космос!» — передаёт слова Довбни корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Довбня присоединился к красно-белым минувшим летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Какой топ-клуб РПЛ громче провалился весной? У «Спартака» Станковича мощные конкуренты
Рейтинг
Какой топ-клуб РПЛ громче провалился весной? У «Спартака» Станковича мощные конкуренты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android